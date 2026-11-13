Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Composto rialzo per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,28%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,636. Rischio di discesa fino a 0,6319 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,6401.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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