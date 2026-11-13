Milano
10:30
51.788
-0,04%
Nasdaq
12-nov
28.289
0,00%
Dow Jones
12-nov
52.297
-0,36%
Londra
10:30
10.883
+0,18%
Francoforte
10:30
26.754
-0,07%
Venerdì 13 Novembre 2026, ore 10.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Bilancia commerciale globale in settembre
Italia, Bilancia commerciale globale in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 novembre 2026 - 10.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Italia,
Bilancia commerciale globale in settembre pari a 2,08 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 1,84 Mld Euro (la previsione era 1,85 Mld Euro).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Italia, Bilancia commerciale globale in agosto
Bilancia commerciale Giappone in settembre
USA, Bilancia commerciale in settembre
Bilancia commerciale Francia in settembre
Altre notizie
Germania, Bilancia commerciale in settembre
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in settembre
Appuntamenti macroeconomici del 16 ottobre 2026
Unione Europea, Bilancia commerciale in agosto
Bilancia commerciale beni Regno Unito in agosto
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 9 novembre 2026
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto