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Italia, Bilancia commerciale globale in settembre

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Italia, Bilancia commerciale globale in settembre
Italia, Bilancia commerciale globale in settembre pari a 2,08 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 1,84 Mld Euro (la previsione era 1,85 Mld Euro).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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