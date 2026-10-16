Milano 14:10
49.795 +0,80%
Nasdaq 15-ott
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Dow Jones 15-ott
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Italia, Bilancia commerciale globale in agosto

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Italia, Bilancia commerciale globale in agosto
Italia, Bilancia commerciale globale in agosto pari a 1,77 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 8,25 Mld Euro (la previsione era 7,5 Mld Euro).
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