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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (+0,17%)
Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 59.126,86 punti
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19 novembre 2026 - 01.32
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