Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,18%

Hang Seng a 23.786,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,18%
Indice Hang Seng -2,18% a quota 23.786,48 all'apertura pomeridiana.
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