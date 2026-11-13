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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,13%)

L'Ibex 35 passa di mano in avvio a 19.939,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,13%)
Debole l'indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,13%, dopo aver iniziato a 19.939,8 punti.
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