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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,34%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 19.095,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,34%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,34%, dopo aver iniziato a 19.095,6 Euro.
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