Milano 28-ott
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Nasdaq 28-ott
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Dow Jones 28-ott
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Londra 28-ott
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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,43%)

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 3.681,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,43%)
Debole l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,43%, dopo aver iniziato a 3.681,47 punti.
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