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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,43%)
L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 3.681,47 punti
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Finanza
29 ottobre 2026 - 02.38
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