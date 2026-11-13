Indicazioni rialziste per Automatic Data Processing
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Risultato positivo per la società tech statunitense, parte del Nasdaq 100, che lievita dello 0,51%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Automatic Data Processing ai prezzi attuali pari a 307,9 USD, con stop loss individuato in area 292 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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