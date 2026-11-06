Forte interesse per Automatic Data Processing
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Rialzo marcato per la società tech statunitense, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la sessione in utile dell'1,19% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Automatic Data Processing favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 307,1 USD con stop loss fissato a quota 292 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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