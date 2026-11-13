Kaleon, Severine Ragetly Lanthier nuova AD dopo le dimissioni di Davide Molteni

(Teleborsa) - Il CdA di Kaleon
, società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata nella gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha quindi deliberato, all'unanimità, di nominare Giberto Borromeo Arese Borromeo, già componente del CdA, quale nuovo presidente
, con efficacia immediata e sino alla scadenza del mandato dell'attuale organo amministrativo, prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Il rinnovo della governance arriva dopo la morte
del presidente Vitaliano Borromeo lo scorso mese.
Inoltre, il CdA ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere e AD Davide Molteni
per motivi personali. Ha quindi nominato per cooptazione Séverine Lanthier
quale nuova amministratrice, in sostituzione di Davide Molteni. Il board ha anche nominato Séverine Lanthier AD, conferendole, con efficacia immediata, tutti i poteri già attribuiti a Davide Molteni.
Séverine Lanthier, con oltre 20 anni di esperienza internazionale
maturata in ruoli di leadership presso Lagardère Travel Retail e Kering-Gucci, coniuga visione strategica, forte capacità di esecuzione e valorizzazione dei brand e delle persone, competenze che contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Kaleon in questa nuova fase di crescita.
"Ringrazio Davide Molteni, a nome mio e della famiglia, per aver guidato la crescita della società fino alla quotazione a Milano e Parigi - ha detto Giberto Borromeo Arese Borromeo, presidente di Kaleon - Diamo il benvenuto a Séverine Lanthier, che guiderà Kaleon nella fase di accelerazione del nostro percorso di sviluppo ampliando la piattaforma sia in Italia che all'estero, anche attraverso nuove concessioni e acquisizioni. Séverine porta un'esperienza internazionale nel lusso e nel travel retail, tra Europa e Asia, e una profonda conoscenza del viaggiatore internazionale: è quello che serve per far crescere l'esperienza di visita nei nostri siti
".