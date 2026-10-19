Kaleon, morto il presidente Vitaliano Borromeo

(Teleborsa) - Kaleon , società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata nella gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha comunicato la scomparsa del presidente Vitaliano Borromeo.



Imprenditore con una lunga esperienza nei settori industriale, immobiliare e finanziario, dal 2011 si è dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico sul Lago Maggiore, guidando lo sviluppo delle attività di Terre Borromeo, gestite da Kaleon, e accompagnando la società fino alla quotazione in Borsa il 1° dicembre 2025.



Le esequie si terranno martedì 20 ottobre, alle ore 11.00, presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Il CdA si riunirà a breve per definire i prossimi passi.

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