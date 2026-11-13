Londra: rosso per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia mineraria, che mostra un decremento dell'1,99%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Il grafico attuale di Antofagasta evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 31,37 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 31,77. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 31,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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