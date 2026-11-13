Manovra, Confesercenti: più tasse alle big tech per sostenere famiglie, imprese e crescita

(Teleborsa) - "Chiederemo al Governo interventi su energia e potere d’acquisto. Per farlo, anche a parità di saldi, occorrono risorse. E le risorse ci sono: bisogna guardare anche alla revisione del regime fiscale delle grandi piattaforme web internazionali, che lo scorso anno hanno prodotto circa 70 miliardi di euro di fatturato nel nostro Paese, pagando tasse per poco più di 600 milioni. Una tassazione più equilibrata potrebbe liberare risorse importanti per un grande processo di rigenerazione urbana, ma anche per sostenere imprese e famiglie, fino a consentire, potenzialmente, di finanziare un’altra legge di bilancio". È quanto sottolinea il presidente di Confesercenti Nico Gronchi, in occasione dell’incontro con il Governo sul disegno di legge di Bilancio 2027.



"Il Governo ha chiesto un contributo importante al mondo bancario, finanziario e alle aziende dell’energia, ma per certi versi anche a imprese, famiglie e pensionati. Occorre ora avviare un nuovo processo di perequazione fiscale nei confronti delle grandi compagnie del web, per riequilibrare le condizioni di concorrenza e recuperare risorse da destinare alla crescita e al rafforzamento della rete economica territoriale".



La richiesta di Confesercenti si inserisce in un quadro economico segnato da fattori strutturali e congiunturali di vulnerabilità, che rischiano di indebolire le prospettive di crescita del Paese per il 2027 e per gli anni successivi. Senza interventi incisivi sul potere d’acquisto e sui costi aziendali, il rischio è quello di una stagnazione duratura della domanda e dello sviluppo economico.



Le previsioni dell’Associazione indicano infatti una crescita del Pil e dei consumi inferiore a quella stimata dal Governo e un’inflazione in aumento, che potrebbe raggiungere il 3,3% nel 2026 e il 3% nel 2027, quasi un punto in più rispetto alle stime governative. Una dinamica che rischia di tradursi in un’ulteriore riduzione della capacità di spesa delle famiglie, stimata in 6,6 miliardi di euro, circa 250 euro a nucleo. Preoccupa anche l’andamento dei consumi di fine anno, in vista degli appuntamenti commerciali del Black Friday e del Natale. La recrudescenza dell’inflazione sta già pesando sulla fiducia delle famiglie, il cui indice a ottobre ha perso 3,9 punti, tornando sui livelli più bassi dello scorso maggio.



A pesare sulla tenuta della domanda sono anche le difficoltà dei redditi. Nonostante l’aumento dell’occupazione registrato nel 2026, le retribuzioni italiane continuano a perdere peso rispetto al contesto europeo. A questo si aggiunge la stretta sulla Silver Generation: il mancato adeguamento delle pensioni comporterebbe per i pensionati un’ulteriore perdita stimata del 2% della capacità di spesa, con effetti negativi sui consumi.



Particolarmente critica anche la situazione dei costi energetici. Nel 2026 le imprese del commercio e del turismo hanno registrato un incremento medio delle bollette di circa il 25% rispetto al 2025, che si aggiunge ai rincari del 60% accumulati dallo scoppio della guerra in Ucraina, con un aggravio medio, solo nell’ultimo anno, di circa 5mila euro per azienda. Le disposizioni inserite nella manovra consentirebbero invece alle imprese un recupero non superiore all’1,5% dell’intera bolletta energetica nel 2027. Un intervento insufficiente rispetto alla dimensione degli aumenti sostenuti e al loro impatto sulla competitività delle attività economiche.



In un contesto di risorse pubbliche limitate, Confesercenti sottolinea la necessità di superare la logica dei micro-interventi, concentrando le disponibilità finanziarie su pochi driver strategici capaci di innescare una nuova fase di crescita. Una scelta tanto più necessaria di fronte alla progressiva perdita di centralità delle piccole e medie imprese nelle politiche industriali, nonostante rappresentino storicamente l’ossatura del sistema produttivo italiano.



Tra le proposte avanzate dall’Associazione figurano l’introduzione di un credito d’imposta energia potenziato e mirato alle PMI del commercio, della ristorazione e del settore turistico-ricettivo; la decontribuzione delle quote di aumento salariale previste dai rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori senza appesantire il costo del lavoro per le imprese; la detassazione delle tredicesime fino a mille euro.



Prioritario anche un Piano nazionale di rigenerazione urbana e di sostegno al commercio di prossimità, accompagnato dall’introduzione della cedolare secca sugli affitti commerciali e da agevolazioni fiscali che prevedano benefici anche per i conduttori, per riattivare i locali sfitti e contrastare la desertificazione commerciale dei centri storici.



In questa prospettiva, il tema della concorrenza con le grandi piattaforme digitali non può rimanere estraneo alla politica economica e fiscale. La crescita dell’e-commerce ha ampliato le opportunità per consumatori e imprese, ma ha anche accentuato gli squilibri competitivi tra i grandi operatori globali e le attività radicate nei territori. Occorre dunque un’azione compensativa, anche attraverso un efficace contrasto al dumping fiscale delle grandi piattaforme internazionali, affinché una parte delle risorse generate dall’economia digitale possa concorrere al sostegno della rete economica territoriale e al radicamento delle attività commerciali di prossimità.



Confesercenti propone inoltre di utilizzare parte delle risorse del Fondo di integrazione salariale, che presenta un avanzo vicino ai 7 miliardi di euro, per introdurre uno strumento specifico di staffetta generazionale. L’obiettivo è accompagnare gradualmente verso la pensione i lavoratori più anziani, anche attraverso forme di part-time agevolato, favorendo contestualmente l’assunzione di giovani senza determinare per le micro e piccole imprese un raddoppio dei costi difficilmente sostenibile.



Sul fondo rimane il problema del doppio inverno demografico, della popolazione e delle imprese. Negli ultimi quindici anni le aperture di nuove attività nel commercio si sono sostanzialmente dimezzate, segnalando una crescente difficoltà di ricambio generazionale e un progressivo impoverimento della rete commerciale dei territori. Per Confesercenti, contrastare contemporaneamente la denatalità e il calo demografico delle imprese significa preservare la capacità di crescita del Paese e il ruolo economico e sociale delle attività di prossimità.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

Condividi

```