Manovra, Salvini: contributo banche atto di buon senso non di bullismo

(Teleborsa) - "Noto da anni, per loro fortuna e per mia grande gioia, che le grandi banche stanno macinando utili e che la maggioranza degli utili arriva dalle commissioni e dagli interessi pagati dai risparmiatori italiani. Quindi, che una piccola parte di questi utili enormi vengano restituiti è un contributo dato dalle grandi banche del Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell'evento Ance 'Programmiamo il futuro' a Roma sottolineando che serve "un po' di buon gusto".



"Noi stiamo cercando di ragionare con buon senso con tutti. Gli unici che non si possono lamentare sono i grandi banchieri - ha detto -. Il settore economico che in Italia sta crescendo più di tutti, grazie agli italiani che pagano commissioni e interessi sono le grandi banche". "Stanno crescendo come mai in precedenza.



"Se in conversione della legge di Bilancio il Parlamento riterrà che il contributo dato dalle grandi banche debba essere ulteriormente aumentato, penso che il Parlamento sia legittimato a farlo", ha aggiunto.

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