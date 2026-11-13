Movimenti moderati in apertura a Wall Street, al centro sempre l'inflazione e la Fed

(Teleborsa) - Apertura cauta nell'ultimo giorno di una settimana turbolenta a Wall Street, che ha visto Nvidia
traballare sotto i colpi dei cambi al vertice a seguito dello scandalo della relazione tra il CEO e la spia cinese.
Sul fronte macro, l'indice dei prezzi alla produzione
di ottobre ha segnato, su base annua, il ritmo di crescita più rapido dal 2022, attestandosi tuttavia leggermente al di sotto delle stime. Il dato ha offerto un po' di sollievo agli operatori, che temevano un'accelerazione della stretta monetaria da parte della Fed. I mercati comunque scontano ampiamente che, a dicembre, la Fed alzerà i tassi di un quarto di punto percentuale: la probabilità di un rialzo nella fascia 400-425 basis points si attesta a quasi il 90%, secondo lo strumento FedWatch del CME.
La presidente della Federal Reserve di Boston, Susan Collins
, ha indicato che potrebbe essere necessaria una politica monetaria più restrittiva per raffreddare i prezzi, mentre il suo omologo di Chicago, Austan Goolsbee,
ha dichiarato alla CNBC che la banca centrale deve intervenire ulteriormente
per ridurre l'inflazione.
Tra le notizie corporate, Microsoft
è impegnata a ripristinare l'accesso al suo software di punta e a porre fine a un'interruzione che ha paralizzato uffici governativi, operatori finanziari e aziende in tutto il mondo. Cisco Systems
ha fornito una previsione di vendita per il trimestre in corso superiore alle stime di Wall Street e ha alzato le prospettive annuali; un segnale che il boom dell'intelligenza artificiale continua a sostenere la domanda per le sue apparecchiature di rete.
Sulle prime rilevazioni, lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,30% a 52.455 punti, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.592 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,43%; pressoché invariato l'S&P 100
(-0,07%).