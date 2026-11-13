Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 42,27 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 43,59. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 44,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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