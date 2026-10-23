Milano
13:17
48.203
-0,37%
Nasdaq
22-ott
28.959
-2,90%
Dow Jones
22-ott
52.868
+0,02%
Londra
13:16
10.676
-0,45%
Francoforte
13:16
25.188
-0,73%
Venerdì 23 Ottobre 2026, ore 13.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: in calo STMicroelectronics
Parigi: in calo STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
23 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per il
microchip-maker italo-francese
, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
STMicroelectronics, quotazioni in calo a Parigi
Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics
Perde STMicroelectronics sul mercato di Parigi
Parigi: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Titoli e Indici
Stmicroelectronics Nv
-2,74%
Altre notizie
Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics
Parigi: giornata depressa per STMicroelectronics
Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics
Parigi: balza in avanti STMicroelectronics
Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics
Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics
Guide
Finfluencer: chi è, cosa fa e come diventarlo
Un finfluencer è un creator che parla di denaro e finanza attraverso social network, video, podcast, newsletter o altri canali digitali. Può spiegare come funziona un ETF, commentare i mercati...
leggi tutto