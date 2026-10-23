Milano 13:17
48.203 -0,37%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 13:16
10.676 -0,45%
Francoforte 13:16
25.188 -0,73%

Parigi: in calo STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo STMicroelectronics
Ribasso composto e controllato per il microchip-maker italo-francese, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.
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