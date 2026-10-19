Banca d'Italia, online dal 20 ottobre il nuovo Portale delle Statistiche

(Teleborsa) - In occasione della Giornata europea della statistica, martedì 20 ottobre, la Banca d'Italia lancia il nuovo Portale delle Statistiche, un punto di accesso unificato ai dati su economia e finanza, rivolto a cittadini, giornalisti, studenti e ricercatori. L'obiettivo è ampliare la platea degli utilizzatori in un contesto di moltiplicazione delle fonti informative e di crescente uso dell'intelligenza artificiale generativa, che rendono più importante l'accesso a dati affidabili accompagnati da spiegazioni chiare.



La navigazione è organizzata per temi e fenomeni economici: si parte dall'argomento di interesse e si trovano gli indicatori più rilevanti, con spiegazioni per facilitarne la lettura. Il Portale darà spazio ai temi al centro del dibattito pubblico, mentre grafici e tabelle interattivi permettono agli utenti esperti di fare confronti, anche internazionali.



Il Portale si affianca alla Base Dati Statistica, che resta il riferimento per l'intero patrimonio di serie, e dà accesso alla sezione sui microdati del Research Data Center; la produzione statistica rimane invariata. Particolare attenzione è dedicata all'accessibilità per le persone con disabilità visiva. Il portale è disponibile su statistiche.bancaditalia.it.

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