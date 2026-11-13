Williams (FED), inflazione ancora troppo elevata, necessari ulteriori interventi

Assicurarsi però di non ostacolare l'obiettivo di massima occupazione

(Teleborsa) - "L'inflazione è troppo elevata e continua a esserlo anche secondo gli ultimi dati. Nel tempo dovremo adottare misure che ci permettano di riportarla al nostro obiettivo del 2% in tempi brevi e in modo duraturo".



E' quanto sostiene il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, durante un evento, affermando tuttavia che è necessario "assicurarsi di non arrecare danni eccessivi al nostro mandato di massima occupazione".



Il policy maker ha spiegato che a settembre la Fed aveva concordato di valutare i dati futuri per ottenere un "quadro più chiaro della situazione" e quindi prendere una decisione sulla politica monetaria nella riunione successiva. "Continueremo a seguire questo processo", ha aggiunto.



"Ritengo che i dati siano molto chiari: l'economia è forte, il mercato del lavoro continua a rafforzarsi e l'inflazione persiste. Dobbiamo ancora lavorare per orientare la politica monetaria nella giusta direzione."



Infatti, "l'economia statunitense non solo continua a crescere, ma sembra addirittura rafforzarsi. Lo riscontriamo anche nel mercato del lavoro. Non vediamo segnali di surriscaldamento economico, né segnali di squilibrio". La scorsa settimana, infatti, i dati hanno mostrato un'impennata nella crescita dell'occupazione a ottobre, con il tasso di disoccupazione inaspettatamente sceso al 4,1%, e con la crescita complessiva dell'occupazione nel settore privato che è stata la più forte da marzo.



Riguardo, infine, alle preoccupazioni sull'entità del debito pubblico, Williams ritiene che questo non sia "un problema economico per gli Stati Uniti", sottolineando che anche altre nazioni stanno affrontando problemi di bilancio, tra cui la Francia, colpita dalle rivolte. "Stiamo crescendo più velocemente di quasi chiunque altro, abbiamo davanti a noi questo boom dell'intelligenza artificiale – e mi aspetto che avremo un decennio di crescita elevata e sostenuta – quindi abbiamo i mezzi economici per far fronte alla situazione fiscale che abbiamo ereditato. Abbiamo solo bisogno della volontà politica per affrontare la questione. È questo che mi dà speranza."

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