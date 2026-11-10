Waller (FED) favorevole a rialzo da 25 punti a dicembre ma pronto a stretta anche da 50 punti

Il funzionario afferma che l'inflazione è troppo elevata e che i dati di settembre sono stati negativi al riguardo

(Teleborsa) - "L'attività economica è robusta, il mercato del lavoro è stabile, ma l'inflazione è troppo elevata, ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal FOMC. Ciò significa che, anche se, come prevedo, il tasso di inflazione mensile dovesse migliorare a ottobre, propendo per un aumento del nostro tasso di riferimento di 25 punti base nella riunione del FOMC di dicembre".



E' quanto ha affermato il funzionario della Federal Reserve, Christopher Waller, in un intervento a Londra, ammettendo però che "se i dati sull'inflazione CPI di ottobre, che saranno pubblicati oggi, saranno simili alle ultime due rilevazioni mensili, con un'inflazione CPI core intorno allo 0,3% o addirittura superiore, allora potrebbe essere necessario un intervento di politica monetaria più incisivo. In tal caso, ritengo che un aumento di 50 punti base del tasso di riferimento dovrebbe essere preso in considerazione nella riunione di dicembre. Un aumento di soli 25 punti base metterebbe a rischio la nostra credibilità, un rischio che non sono disposto a correre".



"Diciamolo chiaramente: i dati sull'inflazione di settembre sono stati negativi", sottolinea Waller. "Non c'è stato alcun aspetto positivo. L'inflazione basata sulla spesa per consumi personali (PCE), l'indicatore attentamente monitorato dal FOMC, è aumentata dello 0,5% su base mensile a settembre e del 3,7% rispetto ai 12 mesi precedenti. L'inflazione PCE core, escludendo i prezzi di alimentari ed energia, è aumentata dello 0,3% a settembre e del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Entrambi questi valori sono troppo elevati e sono particolarmente preoccupato per l'ampiezza degli aumenti dei prezzi".



"All'inizio di quest'anno, l'inflazione eccessiva era dovuta a prezzi non di mercato, stimati dal governo anziché rilevati, che tendo a sottovalutare in quanto difficili da misurare e inaffidabili come indicatore dell'andamento generale dell'inflazione di base. Ora, però, due componenti di maggiore rilevanza per l'inflazione futura sono elevate: i prezzi dei beni di base e quelli dei servizi di base basati sul mercato, escludendo gli alloggi. Oltre il 70% delle componenti dei prezzi dei servizi PCE di base ha registrato aumenti superiori al 3% su base annua a settembre".

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