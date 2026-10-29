Carburanti, benzina oltre 2 euro al litro: gasolio a 2,256 euro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) comunica che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, nella giornata di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service è pari a 2,014 euro al litro per la benzina e 2,256 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, i prezzi medi salgono rispettivamente a 2,040 euro al litro per la benzina e 2,303 euro al litro per il gasolio.

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