Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro: i prezzi medi del Mimit

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, lunedì 19 ottobre 2026 il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 2,029 euro al litro per la benzina e a 2,257 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, i prezzi medi risultano ancora più elevati: 2,048 euro al litro per la benzina e 2,297 euro al litro per il gasolio.

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