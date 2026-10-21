Altroconsumo Investimenti: per il pubblico contano chiarezza e assistenza continuativa

(Teleborsa) - Non soltanto prodotti finanziari adeguati alle esigenze dei risparmiatori, mache prosegua anche dopo la sottoscrizione di un investimento. Sono questi gli elementi principali che emergono dall'indagine I bisogni degli investitori, condotta da Altroconsumo su 886 rispondenti tra abbonati alla rivista Altroconsumo Investi e persone interessate ai temi finanziari ma non abbonate.La ricerca evidenzia come la chiarezza e la continuità della relazione rappresentino elementi centrali nelle aspettative di chi desidera investire. Il 92% degli abbonati ad Altroconsumo Investi e l'89% dei non abbonati ritengonoo quale bisogno soddisfi. L'importanza di ricevere supporto e assistenza continuativa, anche dopo aver effettuato l'investimento, è riconosciuta rispettivamente dal 90% e dall'88%. Inoltre, la fiducia in chi propone il prodotto finanziario è considerata rilevante dall'83% degli abbonati e dal 79% dei non abbonati.L’indagine evidenzia come. Il 62% del totale degli intervistati ritiene infatti che il linguaggio utilizzato da chi propone prodotti finanziari sia spesso troppo complicato e rappresenti una barriera agli investimenti. Un risultato che evidenzia come la chiarezza delle informazioni non sia soltanto una questione di comunicazione, ma un elemento importante per permettere ai risparmiatori di valutare le proprie scelte.La qualità della relazione con il risparmiatore però non si misura soltanto nella chiarezza delle informazioni fornite: altrettanto importante è la capacità di accompagnarlo anche dopo la scelta di investimento., accompagnato da avvisi e suggerimenti operativi, è indicato come elemento distintivo dall'80% degli abbonati ad Altroconsumo Investi e dal 75% dei non abbonati. Un risultato che evidenzia come emerga unanel tempo."I risultati dell'indagine confermano quanto sia importante rendere le informazioni finanziarie comprensibili, senza rinunciare alla precisione e alla qualità delle analisi. Tra gli abbonati a Investi emerge inoltre una, aspetti fondamentali per chi vuole valutare le opportunità di investimento con consapevolezza. Il ruolo dell'informazione indipendente è proprio quello di mettere a disposizione dei risparmiatori gli, i loro obiettivi e i rischi associati, affinché possano compiere scelte più informate", ha commentato Alessandro Sessa, Direttore Editoriale di Altroconsumo."L'indagine mette in evidenza due aspetti particolarmente interessanti per gli operatori finanziari: da un lato, aspettative diffuse in termini di chiarezza, trasparenza e assistenza continuativa; dall'altro, le caratteristiche di investitori che presentano comportamenti e sensibilità differenti. Per le aziende del settore,alle aspettative dei risparmiatori, valorizzando la qualità dell'informazione e del supporto offerto", ha affermato Benedetta De Michelis, Manager Business Development di Altroconsumo."Focalizzare il supporto,a mio avviso, poiché ciò che viene dopo è altrettanto importante. Penso che ognuno possa fare la propria parte nell'accompagnare l'investitore in questa fase successiva, a partire dallo sforzo di coaching e dalle iniziative di educazione finanziaria, che realtà come Altroconsumo svolgono egregiamente, fino al ruolo del canale distributivo, che deve mettere l'investitore nelle condizioni di orientarsi, scegliere e fruire di un catalogo capace di guidarlo verso comportamenti virtuosi nel tempo" ha infine dichiarato Edoardo Bizzarri, Head of Business Development di Fundstore.it.è l’, storica organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia, che supporta le aziende nello sviluppo di progetti su misura orientati alla qualità, alla trasparenza e alla sostenibilità.è il ramo della celebre organizzazione di consumatori Altroconsumo, all'educazione finanziaria e al supporto agli investimenti.