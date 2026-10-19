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Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,08%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.764,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,08%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,08%, archiviando la giornata a 10.764,69 punti.
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