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/ Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,08%
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,08%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.764,69 punti
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Finanza
19 ottobre 2026 - 17.43
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Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,08%, archiviando la giornata a 10.764,69 punti.
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