Milano 17:35
49.824 +0,40%
Nasdaq 19:14
29.657 +0,02%
Dow Jones 19:14
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Londra 17:35
10.695 +0,07%
Francoforte 17:35
25.704 +0,44%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,07%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.694,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,07%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 10.694,5 punti.
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