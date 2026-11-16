Caso Revolut: "emerge quadro grave, servono controlli rigorosi", i commenti delle Associazioni

(Teleborsa) - Non tardano ad arrivare i commenti delle Associazioni dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut.
Assoutenti chiede controlli rigorosi
Per Assoutenti
il provvedimento di amministrazione giudiziaria "solleva interrogativi di particolare gravità sull'efficacia dei sistemi di controllo e sul rispetto delle normative antiriciclaggio
all'interno del mercato finanziario europeo".
"Le evidenze investigative che emergono dalla vicenda Revolut sono estremamente preoccupanti e impongono una riflessione che va oltre il singolo istituto -
dichiara Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti - Il mercato unico europeo rappresenta una conquista fondamentale, ma deve fondarsi su un principio irrinunciabile: chiunque voglia operare nei Paesi dell'Unione europea deve rispettarne integralmente le regole, senza scorciatoie, eccezioni o disparità di trattamento"."Non è accettabile che la possibilità di offrire servizi finanziari o
ltre i confini nazionali possa tradursi, anche indirettamente, in un indebolimento dei controlli. Le regole antiriciclaggio, la trasparenza delle operazioni e la tutela dei risparmiatori devono rappresentare condizioni imprescindibili per tutti gli operatori, indipendentemente dal Paese europeo nel quale hanno ottenuto l'autorizzazione".
Per Assoutenti, la vicenda rende necessario un rafforzamento del coordinamento tra le autorità nazionali ed europee, affinché siano garantiti standard rigorosi e uniformi nell'applicazione delle normative finanziarie.
"Chiediamo alla Banca d'Italia, alle autorità europee competenti e alla Consob, per i profili relativi ai servizi di investimento e alla tutela degli investitori, di intervenire nell'ambito delle rispettive competenze per verificare l'adeguatezza dei controlli e la corretta applicazione delle regole da parte degli operatori che prestano servizi nel nostro Paese" - prosegue Melluso.
MDC: "Non abbassare guardia nei confronti di nuove piattaforme finanziarie"
"Quanto sta emergendo dall'inchiesta della Procura di Milano su Revolut è estremamente grave e conferma quanto sia necessario non abbassare la guardia nei confronti delle nuove piattaforme finanziarie.
Non siamo di fronte a una semplice questione tecnica o a qualche disservizio informatico: secondo quanto contestato dalla Procura, le carenze dei presidi antiriciclaggio avrebbero consentito a soggetti coinvolti in gravi reati di accedere al sistema finanziario e movimentare capitali per 76,5 milioni di euro. È un quadro che impone risposte immediate e rigorosi accertamenti".
Lo dichiara il Movimento Difesa del Cittadino (MDC). Lo scorso settembre, MDC
aveva presentato un esposto a Banca d'Italia, Antitrust, AGCOM e CONSOB, raccogliendo le segnalazioni dei consumatori e denunciando una serie di criticità che riguardavano la trasparenza delle informazioni, la correttezza delle comunicazioni commerciali, i servizi di investimento, le condizioni contrattuali, la sicurezza e l'assistenza ai clienti.
"Oggi, alla luce di quanto contestato dalla magistratura, q
uelle segnalazioni assumono un significato ancora più rilevante. Le criticità segnalate da MDC e le presunte carenze antiriciclaggio oggetto dell'inchiesta sono profili distinti, ma entrambi richiamano una questione fondamentale: chi offre servizi finanziari non può sottrarsi a obblighi rigorosi di trasparenza, sicurezza e controllo. La velocità delle operazioni, l'interfaccia accattivante e le campagne pubblicitarie aggressive non possono diventare un alibi per abbassare il livello delle garanzie",
aggiunge MDC.
L'associazione dei consumatori chiede che le autorità competenti verifichino anche le conseguenze della vicenda sui clienti italiani, accertando l'eventuale esposizione dei risparmiatori a rischi, le modalità di gestione dei conti e delle operazioni sospette, l'efficacia dei sistemi di sicurezza e la capacità dell'istituto di garantire assistenza tempestiva in caso di frodi, blocchi o contestazioni.
Anche Adusbef esprime "forte preoccupazione
per il quadro descritto dalla Procura di Milano alla base dell’amministrazione giudiziaria disposta nei confronti di Revolut"
"Le contestazioni riferite dalla Procura sono di estrema gravità e richiedono risposte precise –
dichiara Antonio Tanza, presidente di Adusbef – Chi esercita attività bancaria assume una responsabilità
verso i cittadini e verso l’intero sistema economico. La facilità con cui si apre un conto e si trasferisce denaro deve accompagnarsi alla capacità di identificare i clienti, riconoscere le anomalie e impedire che i servizi finanziari siano utilizzati per finalità illecite. La crescita di una banca deve essere sostenuta da controlli adeguati alle dimensioni e alla complessità della sua attività". Adusbef: subito trasparenza e tutela per correntisti
Adusbef e
ra già intervenuta pubblicamente il 20 ottobre scorso, denunciando i disagi subiti dai clienti Revolut impossibilitati a effettuare pagamenti, bonifici e prelievi e chiedendo alla banca indennizzi automatici per gli utenti coinvolti.
"Già allora avevamo chiesto che i diritti dei correntisti ricevessero risposte concrete
– prosegue Tanza – La vicenda odierna riguarda un diverso e ulteriore profilo: l’adeguatezza dell’organizzazione e dei controlli contro l’utilizzo illecito dei conti. Il punto che continuiamo a porre è la responsabilità di chi gestisce il denaro dei cittadini. I clienti hanno diritto a servizi affidabili, informazioni comprensibili e interlocutori capaci di risolvere i problemi".
Adusbe chiede a Revolut una comunicazione tempestiva
sull’ambito del provvedimento e sugli interventi di adeguamento, insieme alla piena collaborazione con gli amministratori giudiziari.
"La priorità è proteggere i correntisti e ripristinare condizioni di piena affidabilità
– conclude Tanza – Il rafforzamento dei controlli deve accompagnarsi alla continuità dei servizi, a un’assistenza accessibile e alla gestione puntuale dei reclami. Adusbef continuerà a raccogliere le segnalazioni degli utenti e a tutelare quanti abbiano subito danni documentabili".