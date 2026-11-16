Cinema, a Roma arriva Fantafestival Young: due giorni dedicati ai nuovi talenti del fantastico italiano

Il 20 e 21 novembre a The Cineclub una rassegna gratuita tra horror, animazione e sperimentazione. Protagonisti quattro registi under 35: Paolo Strippoli, Giulio Golfieri, Matteo Burani e Fulvio Risuleo

(Teleborsa) - Due giorni di proiezioni e incontri con i registi per scoprire le nuove voci del cinema fantastico italiano. Il 20 e 21 novembre 2026 arriva a Roma, negli spazi di The Cineclub, in via Lidia 46, la prima edizione di Fantafestival Young, rassegna non competitiva dedicata ai cineasti italiani under 35 che sperimentano nuovi linguaggi tra horror, animazione, surrealismo e cinema di genere. Quattro gli autori protagonisti – Paolo Strippoli, Giulio Golfieri, Matteo Burani e Fulvio Risuleo – per un programma che affianca cortometraggi e lungometraggi a incontri con il pubblico, condotti dalla critica cinematografica Martina Barone.



Prodotta da Velvet Movie S.r.l. ICC, la manifestazione nasce come speciale focus del Fantafestival, diretto da Luca Ruocco e Marcello Rossi, con l'obiettivo di valorizzare una nuova generazione di autori che utilizza il cinema fantastico non soltanto come forma di intrattenimento, ma anche come strumento per raccontare la contemporaneità. Dalle paure collettive al rapporto con il corpo, dall'identità alla memoria, il genere diventa così un territorio di ricerca capace di affrontare questioni sociali ed esistenziali attraverso l'immaginazione e la costruzione di mondi alternativi.



Il programma si apre venerdì 20 novembre con due cortometraggi. Si parte con Cristina di Giulio Golfieri, che rilegge la figura della vampira attraverso una riflessione sulla fragilità umana, sulla morte e sul desiderio di redenzione. A seguire Playing God di Matteo Burani, opera di animazione in stop motion ambientata in un laboratorio popolato da sculture d'argilla che prendono vita, in un racconto sul rapporto tra creatore e creatura, sull'identità e sulla responsabilità dell'atto creativo.



Sabato 21 novembre spazio ai lungometraggi. Ad aprire la giornata sarà Guarda in alto di Fulvio Risuleo, viaggio surreale sui tetti di Roma attraverso lo sguardo di un giovane fornaio che scopre una dimensione inattesa della città. A chiudere la rassegna La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, horror psicologico ambientato in un paese di montagna apparentemente sereno, dove l'arrivo di un insegnante porta alla luce un inquietante mistero nascosto dietro il benessere collettivo.



Ad accompagnare le proiezioni saranno gli incontri tra autori e pubblico, condotti da Martina Barone, critica cinematografica e selezionatrice del Torino Film Festival. Un'occasione per approfondire il lavoro dei registi, dalla scrittura alle scelte estetiche e narrative, e avvicinare spettatori, studenti e giovani professionisti dell'audiovisivo ai processi creativi del cinema contemporaneo.



La rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea.



Le proiezioni e gli incontri sono gratuiti. Per accedere agli spazi di The Cineclub è richiesto il tesseramento associativo, aperto a tutti e sottoscrivibile direttamente in loco.



(Foto: Andrea di Lorenzo)

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