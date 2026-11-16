Mossa (Banca Generali): continuiamo a lavorare con il gruppo sempre più vicini al Leone

(Teleborsa) - "Siamo molto felici di avere il leone nel nostro brand e siamo convinti di fare molto bene con loro". Lo ha detto Gian Maria Mossa, l'Ad di Banca Generali, a margine della cerimonia per i 20 anni della quotazione
dell'istituto triestino, senza sbilanciarsi sul futuro e sull'indipendenza della società che potrebbe entrare nell'orbita di Intesa Sanpaolo
qualora l'Opas sul Monte dei Paschi
andasse in porto.
"Messina ha detto con chiarezza che Generali sarà una partecipazione finanziaria, quindi noi continuiamo a lavorare con il gruppo sempre più vicini al Leone", ha aggiunto Mossa.
Il numero uno di Banca Generali ha anche espresso soddisfazione per la raccolta di novembre che è "partita molto meglio dell'anno scorso
", sostenendo la convinzione di potere "chiudere l'anno con il record". "Abbiamo dato un target sopra gli 8 miliardi di euro alzando la guidance all'ultima conferenza con il mercato e confidiamo di chiudere novembre come un gran mese", ha concluso Mossa.