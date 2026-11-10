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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in settembre
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10 novembre 2026 - 07.00
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Spese reali famiglie in settembre su base mensile (MoM) -2,8%
, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,3%).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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