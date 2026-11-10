Milano 9-nov
51.400 0,00%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 0,00%
Francoforte 9-nov
26.267 0,00%

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in settembre

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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in settembre
Giappone, Spese reali famiglie in settembre su base mensile (MoM) -2,8%, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,3%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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