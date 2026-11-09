UE, il rapporto tra prezzi delle case e reddito è aumentato del 6,8% in dieci anni

(Teleborsa) - Nel 2025 il rapporto tra prezzi delle abitazioni e reddito nell'Unione europea è risultato superiore del 6,8% rispetto al 2015. Lo comunica Eurostat, spiegando che ciò significa che, nel corso del decennio, i prezzi delle case sono aumentati in misura maggiore rispetto al reddito delle famiglie. Dietro questo incremento a livello dell'UE si celano dinamiche nazionali assai eterogenee: il rapporto è infatti cresciuto in 17 paesi dell'Unione, mentre è diminuito nei restanti 10.



Il rapporto aumenta quando i prezzi delle case crescono più rapidamente (o diminuiscono più lentamente) del reddito; diminuisce quando i prezzi crescono più lentamente del reddito; e rimane invariato quando entrambe le grandezze variano allo stesso ritmo.



Tra il 2015 e il 2025, il Portogallo ha registrato l'aumento più marcato del rapporto tra prezzi delle abitazioni e reddito (+60,8%), seguito dai Paesi Bassi (+34,3%), dall'Ungheria (+26,5%), dalla Cechia (+25,8%) e dalla Spagna (+24,5%).



All'estremo opposto, la Romania ha segnato la flessione più consistente (-42,8%), seguita dalla Finlandia (-25,2%) e dalla Bulgaria (-16,2%). Poiché tali dati misurano l'evoluzione dei prezzi in rapporto a quella del reddito nel tempo, essi non costituiscono una classifica dei paesi in base all'onerosità delle abitazioni in termini assoluti rispetto ai livelli di reddito.



Un altro parametro utile per valutare l'accessibilità economica degli alloggi è il rapporto standardizzato tra prezzi delle abitazioni e reddito. Esso indica se il rapporto tra l'indice dei prezzi delle abitazioni e il reddito familiare si collochi al di sopra o al di sotto della sua media di lungo periodo (calcolata a partire dal 2000). I dati evidenziano due picchi distinti: il primo nel 2007, alla vigilia della crisi finanziaria globale, e il secondo nel 2022. In entrambi gli anni, il rapporto tra prezzi delle abitazioni e reddito si è attestato, rispettivamente, al 7,9% e al 7,4% al di sopra della media di lungo periodo. Nell'intervallo tra questi due picchi, il rapporto è sceso, toccando nel 2014 un valore inferiore del 6,4% rispetto alla media di lungo periodo, per poi tornare a crescere. Dopo il 2022, il valore è diminuito nel 2023 e nel 2024, per poi risalire leggermente al di sopra della sua media di lungo periodo nel 2025 (+0,03%).



Il rapporto tra prezzi delle abitazioni e reddito, insieme alla sua versione standardizzata, descrive una delle dimensioni dell'accessibilità economica degli alloggi, spiega Eurostat. Altre dimensioni complementari includono il numero di anni di reddito necessari per acquistare un'abitazione e il costo del finanziamento dell'acquisto tramite mutuo.

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