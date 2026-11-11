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Germania, inflazione in rallentamento al 2,8% a ottobre

Confermata la stima preliminare

Finanza, Macroeconomia
Germania, inflazione in rallentamento al 2,8% a ottobre
(Teleborsa) - L’inflazione in Germania ha rallentato al 2,8% su base annua a ottobre, rispetto al 3,3% registrato a settembre.

Il dato è stato confermato dall’Ufficio federale di statistica Destatis, in linea con la stima preliminare diffusa il mese scorso.

Su base mensile si registra un -0,2%, uguale alla stima preliminare, contro il +0,6% di settembre.

Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato un calo dello 0,1% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,8% su anno (come il dato preliminare).
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