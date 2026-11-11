Taylor Wimpey stima utili in calo, pesa la debolezza del mercato immobiliare britannico

Tassi sui mutui e costo della vita frenano la domanda di abitazioni

(Teleborsa) - Il costruttore britannico Taylor Wimpey prevede di chiudere l'esercizio con un utile operativo nella fascia bassa delle stime precedentemente comunicate, comprese tra 262 e 299 milioni di sterline (349-398 milioni di dollari). A pesare sono l'aumento dei tassi sui mutui e il costo della vita, che continuano a ridurre la capacità di acquisto delle famiglie britanniche.



La società prevede di completare 10.500 abitazioni nell'intero anno, escluse le joint venture. L'amministratrice delegata Jennie Daly ha descritto la stagione autunnale delle vendite come più debole del previsto, sottolineando le difficoltà legate all'accessibilità economica delle abitazioni.



Rallentano le vendite e gli ordini

L'aumento dei costi energetici, legato alla guerra in Iran, ha aggravato la pressione sui consumatori, contribuendo a spingere verso l'alto i tassi di interesse e a frenare il mercato immobiliare. La Bank of England ha aumentato i tassi la scorsa settimana per la prima volta dal 2023, mentre il mercato sconta un ulteriore rialzo a dicembre.



Questo scenario ha inciso sul ritmo medio delle vendite di Taylor Wimpey, nonostante l'aumento del numero di progetti commercializzati e il maggiore ricorso a incentivi. Il portafoglio ordini, escluse le joint venture, contava 6.839 abitazioni all'8 novembre, rispetto alle 7.253 dello stesso periodo dell'anno precedente.



La società mantiene un approccio altamente selettivo nell'acquisto di nuovi terreni e segnala un moderato indebolimento dei prezzi di vendita.



Alla luce delle indicazioni meno favorevoli sulle prospettive di redditività e dell'indebolimento della domanda nel mercato immobiliare britannico, il titolo Taylor Wimpey quotato alla Borsa di Londra sta cedendo oltre l'1%.

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