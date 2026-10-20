Milano 13:44
48.579 -1,03%
Nasdaq 19-ott
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Dow Jones 19-ott
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Londra 13:44
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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in agosto

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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in agosto
Italia, Produzione costruzioni in agosto su base mensile (MoM) -2,9%, in calo rispetto al precedente -0,6%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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