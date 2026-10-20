Milano 13:53
48.531 -1,13%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:53
10.702 -0,59%
Francoforte 13:53
25.114 -0,81%

Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in agosto
Unione Europea, Produzione costruzioni in agosto su base mensile (MoM) +1,8%, in aumento rispetto al precedente +0,2%.
Condividi
```