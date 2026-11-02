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Spese costruzioni USA (MoM) in settembre

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Spese costruzioni USA (MoM) in settembre
USA, Spese costruzioni in settembre su base mensile (MoM) -1,9%, in calo rispetto al precedente +2% (la previsione era +0,4%).
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