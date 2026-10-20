Datrix, KT&P conferma "Add" ma taglia il fair value a 2,30 euro

(Teleborsa) - Dopo i conti del primo semestre 2026, KT&P ha confermato la raccomandazione "Add" su Datrix , società quotata su Euronext Growth Milan ed ecosistema di aziende software verticali di intelligenza artificiale, e ridotto il fair value a 2,30 euro da 2,74, a fronte di un prezzo corrente di 1,53 euro, con un potenziale di rialzo del 49%. Nel semestre i ricavi di vendita sono stati di 4,7 milioni (-43%), per l'uscita dal business programmatic AdTech tradizionale; a parità di perimetro i ricavi netti sono di 5,0 milioni (-16%). La divisione MarTech cresce del 7,5% a 2,9 milioni, trainata dalle licenze della piattaforma Bytek Prediction.



L'AdTech vale 1,0 milione (circa la metà del livello a parità di perimetro del 2025), con il riavvio del business Usa sul nuovo modello centrato sugli editori, mentre l'AI per processi industriali e aziendali scende del 23% a 0,8 milioni per cicli di vendita più lunghi. L'Ebitda rettificato è di 0,5 milioni (1,0 milioni nel 1H25), con margine del 10,0%. L'Ebitda di business prima dei costi di holding è di 1,9 milioni, il 38% dei ricavi core (30% nel 1H25). L'indebitamento netto sale a 3,8 milioni da 2,4 milioni di fine 2025, per 2,1 milioni di investimenti in piattaforme proprietarie.



Gli analisti hanno tagliato le stime 2026-29, soprattutto su AdTech, che riparte da una base più bassa del previsto, e su AI industriale. Per il 2026 stima ricavi a 10,3 milioni (da 12,0) ed Ebitda rettificato a 1,6 milioni (da 2,8), con perdita netta di 1,9 milioni. Dal 2027 restano le crescite precedenti (33% nel 2027 e 34% nel 2028) sulla base più bassa: ricavi a 22,9 milioni nel 2029 (11% sotto la stima precedente, Cagr 2025-29 del 15,2%), con Ebitda rettificato a 6,8 milioni (da 9,1) e margine del 29,6%, e utile netto di 3,1 milioni. Il debito netto è atteso a 3,5 milioni nel 2026, a 3,0 milioni nel 2027 e a una cassa netta di 1,0 milione nel 2029.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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