E-Globe, Integrae SIM conferma Buy ma taglia il target price a 0,65 euro

Conti semestrali in rosso, atteso il recupero della redditività

(Teleborsa) - Il primo semestre 2026 si è svolto in un contesto complesso per il mercato italiano della climatizzazione residenziale.



Primo semestre 2026: ricavi in calo e perdita in aumento

Il Valore della Produzione di E-Globe si è attestato a 13,35 milioni di euro, in calo del 22,6% rispetto ai 17,25 milioni del primo semestre 2025. I ricavi delle vendite sono scesi a 13,21 milioni, dai 16,77 milioni del periodo precedente.



L’EBITDA è risultato negativo per 0,64 milioni di euro, rispetto ai 0,94 milioni positivi del primo semestre 2025, con un margine del -4,8% contro il 5,5% precedente. Dopo ammortamenti per 0,37 milioni, l’EBIT ha registrato una perdita di 1,01 milioni, rispetto a un risultato positivo di 0,58 milioni nel primo semestre 2025.



Gli oneri finanziari sono scesi a 0,20 milioni di euro dai precedenti 0,60 milioni e comprendono 0,09 milioni di costi relativi alla cessione di crediti ecobonus. Il Gruppo ha chiuso il semestre con una perdita netta di 1,22 milioni, rispetto alla perdita di 0,02 milioni dell’anno precedente.



Sul fronte patrimoniale, migliora la posizione finanziaria netta, che è scesa a 2,09 milioni di euro di debito dai 5,18 milioni di fine 2025.



Stime e valutazione: atteso il recupero della redditività

Alla luce dei risultati semestrali, Integrae SIM ha rivisto le stime per il 2026 e gli anni successivi. Per l’esercizio in corso, il broker prevede un Valore della Produzione di 29,20 milioni di euro e un EBITDA negativo per 1,15 milioni, con una marginalità del -3,9%.



Per il 2028, le stime indicano un Valore della Produzione di 34,50 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo composto dell’1,4% rispetto al 2025, e un EBITDA positivo per 2,10 milioni, pari a un margine del 6,1%, in miglioramento rispetto al risultato negativo di 0,80 milioni registrato nel 2025.



La posizione finanziaria netta è attesa a 2,72 milioni di euro di debito nel 2026.



Raccomandazione Buy confermata, prezzo obiettivo a 0,65 euro

Integrae SIM conferma la raccomandazione Buy su E-Globe, riducendo il prezzo obiettivo a 0,65 euro dai precedenti 0,80 euro.



La valutazione, effettuata con il metodo dei flussi di cassa scontati (DCF), restituisce un valore del capitale proprio di 11,7 milioni di euro. Nel calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC), il broker ha incluso prudenzialmente un premio per il rischio specifico del 2,5%.

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