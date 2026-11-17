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Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,79%
Il DAX avvia la giornata a 26.387,44 punti
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17 novembre 2026 - 09.04
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L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dello 0,79%, a quota 26.387,44 in apertura.
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