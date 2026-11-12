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Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,93%

Il DAX esordisce a 26.910,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,93%
Balza in avanti l'indice della Borsa di Francoforte, con un incremento dello 0,93%, a quota 26.910,57 in apertura.
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