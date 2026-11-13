Milano 10:24
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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,28%

Il DAX apre appena sotto la parità a 26.697,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,28%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,28%, a quota 26.697,03 in apertura.
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