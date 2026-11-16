Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:23
27.270 -2,41%
Dow Jones 19:23
51.798 -1,05%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,57%

Il DAX chiude a 26.598,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,57%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,57% e archivia la seduta a 26.598,64 punti.
Condividi
```