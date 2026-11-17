Commissione UE rivede al rialzo stime PIL e inflazione. Italia raddoppia

Le stime sul PIL sono state riviste al rialzo all'1,2% per l'Eurozona., Raddoppiate le previsioni dell'Italia all'1%

(Teleborsa) - La Commissione europea, nel consueto Rapporto d'Autunno, ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Unione Europea e dell'Eurozona, ma ha anche aumentato le previsioni di crescita dell'inflazione. "L'economia dell'UE ha retto meglio del previsto nei primi tre trimestri del 2026 - sottolinea Bruxelles - e si prevede che continuerà a crescere nell'arco previsionale, nonostante pressioni inflazionistiche più forti e persistenti e condizioni di finanziamento più restrittive".



"La crescita superiore alle attese registrata nei primi tre trimestri del 2026 è stata trainata da consumi stabili e da una forte ripresa delle esportazioni di beni, a vantaggio del settore manifatturiero", spiega la Commissione, indicando che "gli investimenti, al contrario, sono risultati leggermente inferiori alle aspettative".



Dombrovskis: Economia resiliente ma restano rischi e incertezze

"L'economia dell'UE sta resistendo meglio del previsto quest'anno", ha affermato il Commissario Vladis Dombrovskis, spiegando che alcuni "fattori avversi" hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia, che quindi "rimarranno elevati più a lungo". Si prevede, inoltre,"un inasprimento delle condizioni di finanziamento, con conseguenti ripercussioni negative sugli investimenti".



Parlando delle finanze pubbliche, Dombrovskis ha confermato che i "deficit si stanno ampliando" poiché l'aumento dei tassi d'interesse legato all'elevata inflazione "rende il servizio del debito più oneroso". "Il rapporto debito/PIL nell'UE - ha sottolineato - è destinato ad aumentare gradualmente dall'82,6% del PIL nel 2025 all'85,6% nel 2028. Nell'area euro, si prevede un aumento dall'88,6% del PIL nel 2025 al 91,3% nel 2028. Dodici Stati membri hanno registrato deficit superiori al 3% del PIL nel 2026. Entro il 2028 si prevede che questo numero salirà a sedici".



"I forti investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale contribuiscono a stimolare la domanda di esportazioni dell'UE", ha sottolineato Dombrovkis, ma i rischi per la crescita sono condizionati da un "elevato grado di incertezza" e "molto dipenderà dall'evoluzione del conflitto in corso in Medio Oriente e dal suo impatto sui mercati energetici globali".



Le nuove previsioni per la Zona Euro Le previsioni economiche autunnali della Commissione europea per l'UE nel 2026 stimano una crescita del PIL reale dell'1,4% nel 2026, superiore alle previsioni di primavera che indicavano un PIL a +1,1%. Si prevede che la crescita prosegua nel 2027 all'1,4%, per poi aumentare all'1,5% nel 2028.



Per l'Area Euro, l'economia dovrebbe seguire un andamento simile, con una crescita del PIL reale dell'1,2% nel 2026 e nel 2027 ed una leggera accelerazione all'1,3% nel 2028.



Inflazione confermata in accelerazione

Il rapporto però vede anche una accelerazione dell'inflazione, che dovrebbe attestarsi nell'UE al 3,3% nel 2026 ed al 3,2% nel 2027, valori nettamente superiori alle previsioni di primavera che indicavano un 3,1% nel 2026 e 2,4% nel 2027. Si attende poi una discesa al 2,3% nel 2028. Si prevede che l'inflazione nell'area euro mostri un andamento simile, raggiungendo il 3,2% nel 2026 e il 3,1% nel 2027, per poi stabilizzarsi al 2,1% nel 2028.



L'inflazione energetica si modererà il prossimo anno, dopo aver raggiunto il 4% a ottobre, grazie al calo graduale dei prezzi dei carburanti che compenserà ampiamente l'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas. L'inflazione alimentare invece è destinata ad accelerare, spinta dal ritardato trasferimento sui prezzi dei maggiori costi dell'energia e dei fertilizzanti e dalle interruzioni dei raccolti causate dalle condizioni meteorologiche estreme dell'estate 2026.



Consumi e investimenti

L'aumento del costo della vita continua a pesare sul reddito disponibile reale delle famiglie, rallentando la crescita dei consumi privati ??all'1,3% nel 2026 e all'1,1% nel 2027. Si prevede però che la crescita dei consumi risalga all'1,3% nel 2028, grazie al rallentamento dell'inflazione.



La crescita degli investimenti è destinata a rimanere contenuta anche per effetto degli alti tassi di interesse che pesano sul settore delle costruzioni residenziali. Al contrario, la spesa per le infrastrutture beneficia ancora quest'anno dell'impulso del PNRR , prima che il suo impatto venga parzialmente compensato da altri fondi UE, come la spesa per la politica di coesione a partire dal 2027.



Italia: raddoppiate stime crescita all'1%

Bruxelles ha anche raddoppiato la previsione di crescita dell'Italia, indicando una crescita del PIL dell'1% nel 2026, e rialzandola a +0,7% nel 2027 e +0,8% nel 2028. Nel rapporto di primavera si indicava invece un +0,5% quest'anno e + 0,6% il prossimo.



Riviste al ribasso invece le stime su debito-PIL al 137,9% nel 2026, 138,8% nel 2027 e 138,2% nel 2028. "L'effetto combinato di una riduzione del dell'avanzo primario e della crescita delle spese per interessi - spiega Bruxelles - impedisce una chiara dinamica di riduzione del rapporto debito-Pil, previsto toccare un picco nel 2027 e poi calare al 138,2% nel 2028".



Confermato invece al 2,9% il deficit/PIL di quest'anno, in calo dal 3,1% del 2025, mentre è stato rivisto al rialzo al 3,5% il disavanzo del 2027 ed al 3,2% del 2028 a causa delle "spese supplementari per le misure su difesa e sicurezza dell'energia", dopo che l'Italia ha deciso di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità.





Condividi

```