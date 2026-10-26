Appuntamenti macroeconomici: settimana del 26 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 26/10/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 118 punti; preced. 117,7 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 13,2%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,8 punti; preced. 89,9 punti)
13:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,04 punti)
15:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 9,8 punti)
Martedì 27/10/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 86 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 9,87%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,5%)
13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0%)
14:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,5%)
14:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
15:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 80,5 punti; preced. 81,9 punti)
15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 660K unità; preced. 684K unità)
15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 6,4%)
15:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 1 punti; preced. -2 punti)
Mercoledì 28/10/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -30 punti; preced. -30,6 punti)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 1,7%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,4%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 10,9%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -5,3%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -300K barili; preced. -3,06 Mln barili)
Giovedì 29/10/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,1 punti; preced. 35,4 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,4%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2 Mld Euro)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 2,46 Mld £)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (preced. 97,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -3,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17,9 punti; preced. -16,5 punti)
12:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 91,2 punti)
12:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,9 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 196K unità; preced. 194K unità)
13:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
13:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
13:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 2,2%)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 77 Mld piedi cubi)
Venerdì 30/10/2026
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,7%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,3%; preced. -1,7%)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (preced. 0%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 2%; preced. 1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,8%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (preced. 6,4%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
10:00 Italia: PIL, annuale (preced. 1%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
13:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)
14:45 USA: PMI Chicago (atteso 55,9 punti; preced. 58,8 punti)
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