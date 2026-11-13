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Unione Europea, PIL (YoY) nel terzo trimestre
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13 novembre 2026 - 11.05
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PIL nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +1,3%
, in aumento rispetto al precedente +1,2% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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