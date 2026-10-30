Milano 12:24
49.607 -0,79%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
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Londra 12:24
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Francoforte 12:24
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Spagna, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

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Spagna, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Spagna, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,6%, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).
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