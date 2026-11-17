Francoforte: scambi al rialzo per AIXTRON

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AIXTRON rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,96 Euro con tetto rappresentato dall'area 32,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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