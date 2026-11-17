Londra: rosso per Weir Group

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che tratta con una perdita dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di Weir Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Weir Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,87 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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