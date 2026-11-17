Maggioranza al lavoro sulla legge di Bilancio. Priorità equilibrio conti pubblici

Clima di costruttiva collaborazione fra forze maggioranza per migliorare l'impianto della Manovra. Fra i temi al centro dell'attenzione scuola, sanità e pensioni

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina l'atteso vertice di maggioranza, convocato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i Vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ed il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il confronto, spiegano fonti di maggioranza, si è svolto in un "clima di costruttiva collaborazione ed ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento".



Priorità a stabilità conti pubblici

I leader della maggioranza hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali. Il confronto nell'ambito die partiti di maggioranza ha consentito di confermare l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni (rivalutazione), il fondo sanitario, la scuola ed il comparto sicurezza.



"L’obiettivo è di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza".



I nodi ancora al centro del dibattito

Se su Quota 64, misura portabandiera della Lega, c'è stato uno slittamento ad un successivo decreto ad hoc, che attingerà al fondo da 850 milioni appositamente stanziato per il capitolo pensioni, altri misure sono state riviste per tener conto di quanto emerso a seguito delle audizioni svoltesi la scorsa settimana. Così i tagli al personale della scuola, su cui il governo ha fatto un passo indietro.



Resta aperta invece la questione della sanità, sia i 500 milioni da impiegare per l'aumento degli stipendi di medici e infermiere, sia il contributo di 1,6 miliardi per la Carta agli over 75, che le Regioni propongono di destinare al miglioramento del servizio sanitario. Resta insoluto anche il problema del contributo chiesto alle banche e la possibilità di spalmare i crediti de superbonus su un periodo di 20 anni.



Lega avanti su pensioni

La Lega non fa un passo indietro sulle pensioni e, dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, c'è stata una riunione operativa tra il leader del Carroccio Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ed il responsabile economico del partito Alberto Gusmeroli per fare il punto su Quota 64 e confermare il percorso per il superamento della legge Fornero. Nella legge di Bilancio - conferma una nota della Lega - ci sarà la copertura finanziaria necessaria per garantire, già a partire dal 2027, l'avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori.



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