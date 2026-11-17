Parigi: vendite diffuse su Hermes
(Teleborsa) - Si muove in perdita la maison di moda francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve di Hermes mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 1.335,3 Euro e supporto stimato a quota 1.261,8. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 1.408,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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