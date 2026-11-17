Parigi: vendite diffuse su Hermes

(Teleborsa) - Si muove in perdita la maison di moda francese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il grafico a breve di Hermes mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 1.335,3 Euro e supporto stimato a quota 1.261,8. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 1.408,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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